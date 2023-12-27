مصر تقيم مخيم إيواء ضخم في خان يونس.. فيديو

تستعد مصر لإنشاء مخيم إيواء ضخم في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وتخطط حاليًا لإنهاء المرحلة الأولى من المخيم بإقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص، حسبما نقل مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي مقدم برنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المخيم جاء بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، وتتم المرحلة الأولى من الخيام بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع، أن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى قلب قطاع غزة في محاولة لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة في ظل القصف والحصار المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك كانت الرؤية المصرية بتوجيه عدد من الخيام، حيث انطلقت مئات الخيام المصرية من مصر وصولا إلى خان يونس لاستقبال أعداد من المنتظر أن تصل إلى أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة القادمة بالانتهاء من المراحل العديدة التي ستتم خلال الأيام المقبلة.