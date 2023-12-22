"التموين" تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب وشرط انحفاضه (فيديو)

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، هوالسبب في ارتفاع أسعار الذهب,

وأضاف فرح، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة، أن قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050، أي 100 دولار في ساعات قليلة، متابعا أن الناس تجد في الذهب مخزن قيمة جيد.

واشار مستشار وزير التموين لصناعة الذهب الى أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الذهب في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.

مبادرة صفر جمارك ستساهم بشكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر



وتابع ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن مبادرة صفر جمارك، ستساهم بشكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.

وشهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة، اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، بمنتصف التعاملات ارتفاعًا جديدًا بكل الأعيرة؛ ليصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى رقم قياسي يزيد على 3000 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 45 جنيهًا، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 زيادة بقيمة 35 جنيهًا، وصعد سعر الجنيه الذهب 320 جنيهًا.

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بمنتصف تعاملات الصاغة إلى 3040 جنيهًا، وذلك بعد ارتفاعه 40 جنيهًا وكان ببداية التعاملات 3000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3179 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بمنتصف تعاملات الصاغة 2606 جنيهات، بعد ارتفاعه 35 جنيها وكان ببداية التعاملات 2571 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2023 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة، بمنتصف تعاملات الصاغة إلى 24320 جنيهًا، وذلك بعد ارتفاعه 320 جنيها وكان ببداية التعاملات 24000 جنيه.