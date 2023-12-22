حركة فتح: مصر دائما هي السند لفلسطين على مر التاريخ (فيديو)

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بـ حركة فتح، إن مصر دائما هي السند لفلسطين والقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وأضاف القيادي بـ حركة فتح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة أن الموقف المصري كان واضحا أمام العالم كله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح في أن يظهر للعالم خارطة الطريق والتي تتضمن وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات وحل الدولتين.

جيش الاحتلال مازال يواصل حرب إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني

وأوضح القيادي بـ حركة فتح عن أن جيش الاحتلال مازال يواصل حرب إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافضا كل القوانين والاتفاقيات الدولية ضاربا بها عرض الحائط.

وتابع: " يجب العمل على حل القضية الفلسطينية من أساسها وجذورها بعيدا عن ما ترغب به إسرائيل، والعمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وكشف رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، عن هدف إسرائيل الحقيقي من حربها على قطاع غزة.

وقال “منصور” خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه في الرابع من نوفمبر الماضي، قال نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية: "إن كل من سيعود إلى هنا إن عاد أصلًا سيجد الأرض المحروقة لا منازل ولا زراعة ولا شي ليس لهؤلاء أي مستقبل".

وأضاف أن هذا ليس سوى خطاب من جملة خطابات كثيرة تبين بشكل صادم ما نتعامل معه، فيما يعد محاولة لتدمير شعبنا وتشريده لأبد الأبدين من أرضه، ذلك هو هدف إسرائيل، تلك هي غايتها الحقيقية لا مستقبل للفلسطينيين في فلسطين، لهذا السبب تقصف إسرائيل كل شخص في كل مكان وتقصف كل شيء في كل مكان لذلك تستهدف البيوت والمشافي والمدارس والمخابز والحقول وشبكات المياة لكي يصبح البقاء مستحيلا وأصبح مستحيلا.

وواصل منصور: "لذلك تستهدف إسرائيل مواقع غزة التي تعد شواهد على تاريخها القديم وجذور أرضنا من مساجدنا وكنائسنا العتيقة، لنصبنا التاريخية ولمعالمنا، كما تستهدف أيضًا الرواة الذين يحكون حيوات شعبنا ومعاناته وموته بما في ذلك الصحفيون الذين ينقلون للعالم الحقيقة بشأن القتل، وبشأن هذا الظلم المبين الذي لا يطاق، والذي لطالما نأى تحت وطأته الشعب الفلسطيني".

وأشلر إلى أن: "لكن هدفها ليس الماضي والحاضر فحسب، وإنما المستقبل أيضًا، لذلك يستهدف الاحتلال أطباءنا ومهندسينا وشعراءنا وجامعيينا وفنانينا، لذلك يدمر مدننا وقرانا ويستهدف جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية، ويقتل أطفالنا ويروعهم ويصدمهم ويشوه مستقبلهم ويزرع فيه ندوبا لا تنتهي".