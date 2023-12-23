عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية.. سعادتي مكتومة (فيديو)

هنأ الإعلامي عمرو أديب، فريق الأهلي بحصده الميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2023 ، قائلا: “مبروك للأهلاوية، الأهلي حقق انتصار عظيم، وشرف الكرة المصرية والإفريقية، وأثبت أنه فريق برونزي… واللي يقولك برونزية، قل له يا عم دي في العالمية”.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "ألف مبروك للأهلاوية، سعادتي مكتومة وغير كاملة لأني كان نفسي أشوف الأهلي أمام مانشستر سيتي، ولكن إوعى حد ياخد منكم فرحتكم، والمرة الجاية تكون الذهبية وسيبوا لنا الميدالية النحاسية".

الأهلي تخطى خسارة المباراة الماضية وقدم أداء مبهر وعظيم

وأشار عمرو أديب إلى أداء النادي الأهلي خلال مباراته أمام أوراوا الياباني كان جيدًا، مضيفًا: "الأهلي تخطى خسارة المباراة الماضية وقدم أداء مبهر وعظيم".

وتابع: «اللي يقولك جمهور الأهلي زعلان علشان البرونزية، قول له في ناس مش لاقيه لا برونزية ولا نحاسية، إحنا قاعدين هنا لا عارفين ناخد الذهبية ولا الفضية ولا حتى نحاسية. الأهلي جاب 4 أهداف النهارده، ولسه الأهلاوية بيتكلموا أن معندهمش مهاجم، هو المهاجم كان هيعمل إيه أكتر من كده».

وحسم الأهلي الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد فوزه على اوروا الياباني برباعية مقابل هدفين اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وفي تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، أحرز لاعبو الأهلي 31 هدفًا، أحرزها 14 لاعبًا من الأهلي وهدفين عكسيين، تصدر القائمة محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم وعلي معلول برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، وعماد متعب وبيرسي تاو هدفين لكل منهما، وهدف واحد لكل من السيد حمدي ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور، وهدفين عكسيين أحرزهما فاوستو بينتو لاعب باتشوكا في مرمى فريقه، ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا ريد دياموندز في مرمى فريقه.

جدير بالذكر أن اثنين من لاعبي الأهلي أحرزا أهدافًا في البطولة لفرق أخرى، أحرز حسين الشحات هدفًا وهو في صفوف العين الإماراتي عام 2018، وأحرز بيرسي تاو هدفًا وهو في صفوف صن داونز الجنوب إفريقي عام 2016.ابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر Google News

