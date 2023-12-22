أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة.. فيديو

كشف الدكتور محمد شعراوي، أستاذ اقتصاديات أسواق المال، عن أسباب اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.

وقال شعراوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم البنك المركزي رفع الفائدة 11% منذ عام 2022، بسبب ارتفاع معد التضخم ورفع البنك الفدرالي الأمريكي المستمر لأسعار الفائدة أجبرنا على زيادة الفائدة للحافظ على الأموال الساخنة.

تابع أستاذ اقتصاديات أسواق المال، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، جاء بسبب انخفاض معدل التضخم من 35.8 إلى 34.6 ، بالإضافة إلى أن تثبيت البنك الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وربما نشهد الفترة القادمة خفضها.