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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الدولار الحرام يلوث السليم.. وتحذير عاجل من خبير اقتصادي (فيديو)

رجل يمر أمام مجسم
رجل يمر أمام مجسم دولار كبير في صرافة

أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الدولار المجمد ممنوع تداوله ويتم التعرف عليه داخل البنوك، من خلال "السيريال" الخاص به، معقبًا:"مش مذور ولكن مصدره غير سليم".

وقال خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الدولار المجمد عملة صحيحة، ويحمل أرقامًا مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.

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وواصل:"الدولار المجمد لا يجوز تداوله في كل البنوك، ووفقًا للنشر، هو دولار سليمة ولكن التعامل معه في غاية الصعوبة، ولن يعرف المواطن الطبيعي حقيقته إلا بعد دخوله للبنوك".

فيما قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن السوق السوداء الموازية للدولار، مجرمة بحكم القانون، وممنوعة، وتم اكتشاف ما يسمى بالدولار المجمد.

وأضاف أن الدولار المجمّد عملة صحيحة، ويحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع رقم على عملتها الدولارية، وتقرر تجميد جزء من عملتها من رقم معين لرقم آخر، بحيث لا يتم التعامل به خارج الولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا  "التعامل بالدولار المجمد جناية وقيمته هتروح عليك".

وواصل : "لا نقبل أي مبرر في مخالفة القانون، وأعلم أن هناك أناس حسنوا النوايا، وتغيير العملة خارج البنك جناية، لأن مستقبل عائلات بيروح بسببها".

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