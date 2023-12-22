الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (فيديو)

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا السبت يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلًا.

وحذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة،على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة، المصابين بأمراض الصدر والجيوب الأنفية من الخروج إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المعرضة للهواء.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس أظهرت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما تنخفض درجات الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء بشكل طفيف.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة ومضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وأشار إلى أن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



الطقس الآن.. أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، الإسكندرية، كفر الشيخ، حيث يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الجمعة، الذي يوافق أول أيام فصل الشتاء، تشهد استمرار تأثر البلاد بالغطاء السحابي على المناطق الشمالية تحديدًا، حيث تعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط الرياح المثيرة للرمال:



قالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحم، حيث تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل:

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة خلال طقس اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.



وحركة البحرين، يكون المتوسط معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

فيما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل خلال الطقس اليوم.