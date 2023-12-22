مصطفى بكري يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية.. صنع الفرحة للمصريين (فيديو)

وجه الإعلامي مصطفى بكري، التهنئة لكل المصريين بفوز الأهلي والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، معلقا:" الأهلي صنع الفرحة للمصريين وفاز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

الأهلي جمع أطياف الشعب المصري

وأضاف مصطفى بكرى خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم فوز النادي الأهلي جمع أطياف الشعب المصري وراء اسم مصر وعلم مصر.

وتابع مصطفى بكري: ”المصريوم بمختلف انتماءاتهم كانوا يشجعون النادي الأهلي؛ لأنه يمثل مصر، في لحظة يصطف فيها المصريون في مواجهة كل التحديات.

حصل النجم إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأوراوا الياباني التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي وشهدت فوز الفريق الأحمر وتتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وقدم إمام عاشور مستوى أكثر من رائع خلال مواجهة اليوم ساهم بدور كبير في فوز الأهلي وحسم المركز الثالث على حساب بطل آسيا.

أحداث مباراة الأهلي وأوراوا :

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.



وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول جاء هدف تقليص الفارق لفريق أوراوا عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1 مستغلا خطأ دفاعي من علي معلول، ثم جاء الهدف الثاني والتعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 تسبب فيها محمد هاني.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل يوشيو كويزومي الهدف الثالث للأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن النجم التونسي الدولي علي معلول من اقتناص الهدف الرابع للأهلي في اللحظات الأخيرة من ضربة حرة رائعة.

بهذا الفوز يتوج الأهلي ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية، بينما يحصل فريق أوراوا على المركز الرابع، على أن تقام مباراة المركزين الأول والثاني بين مانشستر ستي وفلومينينسي في الثامنة مساء.

وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهيره وأعضائه بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية



وحقق الأهلي الفوز على فريق أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية