نقابة الفلاحين: نجاح الرئيس السيسي بأغلبية ساحقة "تفويض جديد"

هنأت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه الساحق عن جدارة في الإنتخابات الرئاسية وإستمرار ثقة الشعب المصري وفي مقدمتهم الفلاحين في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن فوز الرئيس السيسي بفترة ولاية جديدة دليل كبير علي حب الشعب المصري للزعيم القائد وتأكيدا على مساندة المواطنين له في كل قراراته وتفويض جديد للرئيس السيسي لقيادة سفينة الوطن لبر الأمان،لافتا إلى أننا واثقون فى أنه سوف يتحقق على يديه الخير لجماهير الشعب المصرى،وانه سوف يدعم كل الشعب في قلبه الفلاحين وصولاً إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذى يعتبر الفلاح هو عمود هذا البلد وبوابته الوحيدة للأمان والاستقرار والإنتاج واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة.



وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 ملايين و32 ألف و437 ناخبا، لافتا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 ملايين و777 ألف و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".