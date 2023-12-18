الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

جبالي يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة مقرونه بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الاصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعما لمسيرته نحو البناء.

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وأكد جبالي، أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.

كما وجه رئيس مجلس النواب خالص التهنئة القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي سيادته رئاسة مصر لفترة تاليه داعياً الله العلي القدير أن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما. 

كما وجه التحية والتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية.

 

حفظ الله مصر، وقائدها، وشعبها.

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