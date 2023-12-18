ركود يضرب سوق السجائر.. التجار تواصل الاحتكار والأزمة تنتظر الحلول

أزمة السجائر.. أزمة مستمرة منذ عدة أشهر يعاني منها العديد من المواطنين المدخنين رغم تعهدات الحكومة والشركات بضبط أسعارها، والقضاء على تحكم التجار منذ أكثر من نصف العام، في مشهد متكرر يمر به المواطن يوميًا الذي يتحمل تحكم التاجر بمفرده دون أن يجد أي من حلول على أرض الواقع.

ومع استمرار إحكام قبضة التجار على أسعارها يعاني أصحاب محال التجزئة لبييع السجائر من حالة الركود التي طالتهم بعد استمرار سياسة الشركات في التوزيع ما جعلهم مجبرين على الشراء من التجار والالتزام بتسعيرتهم التي تفرض نفسها على سوق السجائر والأدخنة في الشارع المصري في ظل غياب الرقابة على أسواق الجملة، واستمرار أولوية كبار التجار في توزيع الشركات.

وتستحوذ الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» على قرابة 75% من حجم السوق المحلي في مصر، كما تصدر جزءا من إنتاجها الامر الذي يندهش منه المواطنين من عدم قدرة الشركة في وضع حد للمتلاعبين بأسعارها بل تستمر الشركة بإمداد التجار بالسجائر بانواعها وعدم توفير المطلوب لمحال التجزئة وأماكن بيعها للمواطنين.

أسعار السجائر في سوق الجملة اليوم

وفي جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة والتي جاءت أسعاربيعها بالقاروصة المكونة من 10 علب كالاتي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 670 جنيهًا

سعر سجائر إل أند إم أزرق 640 جنيهًا

سعر سجائر ميريت 870 جنيه

سعر سجائر مارلبورو 870 جنيه

سعر سجائر كليوباترا 390 جنيهًا

سعر سجائر بوكس 405 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوبر 560 جنيه

سعر سجائر تارجت 375 جنيه

سعر سجائر كابتن بلاك 430 جنيه

سعر سجائر ونستون أحمر 530 جنيهًا

سعر سجائر ونستون أزرق 495 جنيهًا

سعر سجائر شملان أبيض 240 جنيهًا

سعر سجائر شملان أحمر 300 جنيهًا

سعر سجائر شملان أزرق 290 جنيهًا

وذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في وقت سابق أن الشركات تتحكم فقط في أسعار الإنتاج لديها والأسعار التي تعلنها وفقا لذلك، لكنها لا تستطيع التحكم في الأسعار التي تباع في السوق "غير الرسمي.

وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفيزيونية إنه لا يمكن حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بنفس الطريقة، موضحًا: "أنا قولت نقلب الهرم التوزيعي عشان مش لاقين تاجر محترم مش هيخزنها ويعلي في أسعارها."