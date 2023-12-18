الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ركود يضرب سوق السجائر.. التجار تواصل الاحتكار والأزمة تنتظر الحلول

السجائر
السجائر

أزمة السجائر.. أزمة مستمرة منذ عدة أشهر يعاني منها العديد من المواطنين المدخنين رغم تعهدات الحكومة والشركات بضبط أسعارها، والقضاء على تحكم التجار منذ أكثر من نصف العام، في مشهد متكرر يمر به المواطن يوميًا الذي يتحمل تحكم التاجر بمفرده دون أن يجد أي من حلول على أرض الواقع.

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تراجع أسعار السجائر في السوق السوداء

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استمرار أزمة أسعار السجائر رغم وعود الشركات

ومع استمرار إحكام قبضة التجار على أسعارها يعاني أصحاب محال التجزئة لبييع السجائر من حالة الركود التي طالتهم بعد استمرار سياسة الشركات في التوزيع ما جعلهم مجبرين على الشراء من التجار والالتزام بتسعيرتهم التي تفرض نفسها على سوق السجائر والأدخنة في الشارع المصري في ظل غياب الرقابة على أسواق الجملة، واستمرار أولوية كبار التجار في توزيع  الشركات.

وتستحوذ الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» على قرابة 75% من حجم السوق المحلي في مصر، كما تصدر جزءا من إنتاجها الامر الذي يندهش منه المواطنين من عدم قدرة الشركة في وضع حد للمتلاعبين بأسعارها بل تستمر الشركة بإمداد التجار بالسجائر بانواعها وعدم توفير المطلوب لمحال التجزئة وأماكن بيعها للمواطنين.

أسعار السجائر في سوق الجملة اليوم

وفي جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة والتي جاءت أسعاربيعها بالقاروصة المكونة من 10 علب كالاتي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 670 جنيهًا 
سعر سجائر إل أند إم أزرق 640 جنيهًا 
سعر سجائر ميريت 870 جنيه 
سعر سجائر مارلبورو 870 جنيه 
سعر سجائر كليوباترا 390 جنيهًا 
سعر سجائر بوكس 405 جنيهًا 

سعر سجائر كليوباترا سوبر 560 جنيه 
سعر سجائر تارجت 375 جنيه 
سعر سجائر كابتن بلاك 430 جنيه 
سعر سجائر ونستون أحمر 530 جنيهًا
سعر سجائر ونستون أزرق 495 جنيهًا
سعر سجائر شملان  أبيض 240 جنيهًا 
سعر سجائر شملان  أحمر 300 جنيهًا 
سعر سجائر شملان  أزرق 290 جنيهًا

وذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في وقت سابق  أن الشركات تتحكم فقط في أسعار الإنتاج لديها والأسعار التي تعلنها وفقا لذلك، لكنها لا تستطيع التحكم في الأسعار التي تباع في السوق "غير الرسمي.

وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية بأحد  البرامج التلفيزيونية إنه لا يمكن حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بنفس الطريقة، موضحًا: "أنا قولت نقلب الهرم التوزيعي عشان مش لاقين تاجر محترم مش هيخزنها ويعلي في أسعارها."

 

الجريدة الورقية