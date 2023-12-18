الغرف التجارية: فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة يدعم استمرار مسيرة التنمية والإنجازات

هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، والتي توجت بفوزه بفترة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، بعد تاريخ من الإنجازات التي حققها منذ توليه من 10 سنوات، وبرهن خلالها أبناء الشعب المصري بمشاركتهم الإيجابية، على وعيهم وحسهم الوطني الأصيل.

وأشاد رئيس تجارية القليوبية، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وطمأنينة وحرية، منوهًا بما بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء، وجميع جهات الدولة من جهد مخلص في هذا الصدد، لافتا إلى أن نجاح السيسي يدعم استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانتخابات الرئاسية، أظهرت حرص المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف القطاعات، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال البدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%". أكمل، أنه "لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموذجًا نتشرف به في الداخل والخارج، التزمنا فيه بصحيح القانون من دون أي تجاوز، ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة، ووعيًا سياسيًا ودستوريًا يليق بمصر وتاريخها التزامًا وانضباطًا وتحضرًا في متابعة العملية الانتخابية، سواء من حملات المترشحين، أو من وسائل الإعلام، أو جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".