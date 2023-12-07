نائب محافظ البحيرة تتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، و اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، بتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد ، و فايز الجندي - وكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، و وهدان السيد - مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث .

حيث تم متابعة سير العمل ، وإجراء أول اجتماع تنسيقى عبر منظومة الفيديو كونفرانس من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه العامة ،مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الإستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة الإلتزام التام من قِبَل الجهات التنفيذية ،بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات ، من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري مشرف، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما أشارت، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأكد السكرتير العام أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تعد نقلة كبيرة وإنجازا لمحافظة البحيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات وشدد علي ضرورة الاستعداد الكامل واليقظة التامة لتلقي بلاغات لأي أحداث طارئة والتعامل معها.

فى إطار تعزيز كافة أجهزة الدولة ، ورفع درجة الإستعداد و إتخاذ الترتيبات اللازمة لمتابعة موقف الإنتخابات الرئاسية ، والتي تنظلق يوم الأحد القادم ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام .