أحمد موسى يكشف رقمًا مفاجئًا عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن رقم مفاجئ عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “موسى” خلال كلمته في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الأرقام التي سوف نسمعها في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تحدث في أي انتخابات رئاسية سابقة.

وتابع أن: "أعلى مشاركة في تاريخ مصر بالانتخابات الرئاسية سوف تحدث في الانتخابات الرئاسية 2024 ، لافتا إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتجاوز 63% وهذا أكبر رقم مشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وواصل موسى أن "كل التحية والتقدير للشعب المصري الذي شارك بفعالية في الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وأعداد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج والذين أدلوا بأصواتهم الانتخابية خارج مصر، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالخارج.

وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، كما حددت أيام 21 ديسمبر وحتى 30 ديسمبر الجاري لفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر