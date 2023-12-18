رسميًا.. عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية 6 سنوات مقبلة

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال البدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".