الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رسميًا.. عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية 6 سنوات مقبلة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

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إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة (بث مباشر)

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مبهرة داخليًا وخارجيًا.. كاتب يوضح سمات انتخابات الرئاسة (فيديو)

 وقال البدوي،  خلال  مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".  

 وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".

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