الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يهنئ السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

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كما تقدم قيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس السيسى. 

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.

السيسى يفوز في الانتخابات الرئاسية 2024 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات، وحصل السيسى على عدد 39 مليون 702 الف 451 صوتًا بنسبة 89.6 في المائة من أجمالي الاصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبًا وناخبة حضر منهم 44 مليونا و777 ألفًا و668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8 في المائة. 

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9 في المائة وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1 في المائة.
 

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