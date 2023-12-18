نشرة التوك شو.. إنفراجة مرتقبة في أسعار السكر والبصل.. ومطالبة بحكومة جديدة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق خلال الفترات الأخيرة، مشددًا على أن مصر تنتج 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر، وتشهد الفترة المقبلة موسم قصب السكر.

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الغرف التجارية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. وتؤكد: مفتعلة



أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن المستشفيات الميدانية في قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة، وذلك بسبب تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

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"الصحة العالمية": المستشفيات الميدانية في غزة لا تلبي الاحتياجات (فيديو)



علق الدكتور ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، على ضبط آلاف من أطنان البصل المخبأة في الجيزة لمنع طرحها في الأسواق.

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" الزراعة" تكشف تفاصيل ضبط مافيا البصل..31 ألف طن مخبأة بالجيزة (فيديو)



أكد الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، أن العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً، مؤكداً أن الخسائر المادية لا تساوي قطرة دم من أي طفل فلسطيني.

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وزير الاتصالات الفلسطيني: فتحنا خطوط هاتفية مجانًا لجميع المشتركين بقطاع غزة



قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية،إن قرار منع تصدير السكر سيعمل على زيادة المعروض، حيث تنتج مصر ما يقارب من 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر.

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثر قناة السويس التوترات التي تحدث في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي وأزمات حركة الملاحة هلال الفترة الماضية.

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أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر (فيديو)



قال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم العمل على السيطرة على تدني قيم بعض المعاشات، قررنا وضع حد أدنى وأقصى لـ المعاشات، ولذلك قررنا زيادة أجر الاشتراك التأميني مع بداية العام القادم.

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التأمينات الاجتماعية تكشف تفاصيل زيادة المعاشات (فيديو)



قالت الإعلامية لميس الحديدي إن غدا سوف يشهد إعلان عدد المقيدين بجداول الانتخابات بدقة ونسبة الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو أمر مهم، وعدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، وما حصل عليه كل مرشح.

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لميس الحديدي تكشف موعد أداء القسم الدستوري للرئيس الفائز بالانتخابات (فيديو)



قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن إنتاج مصر من محصول البصل يكفي لاحتياجات المواطن، وهناك فائض حيث صدرنا في الموسم التصديري السابق حوالي 400 الف طن من البصل من إنتاج يقرب من 3.5 مليون طن سنويا وهذا ما يؤكد عدم وجود أزمة".

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بشرى عن انخفاض أسعار البصل خلال أسبوع (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب، إن القيادة السياسية ترى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، قام بأداء جيد في ظروف صعبة، معلقا: “هل الناس شايفة كدا؟”.

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عمرو أديب: المزاج العام لدى المصريين يطالب بحكومة جديدة (فيديو)

