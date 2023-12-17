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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الاتصالات الفلسطيني: فتحنا خطوط هاتفية مجانًا لجميع المشتركين بقطاع غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني
وزير الاتصالات الفلسطيني

أكد الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، أن العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً، مؤكداً أن الخسائر المادية لا تساوي قطرة دم من أي طفل فلسطيني. 

عودة الاتصالات في بعض مناطق غزة

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وأوضح أن شركات الاتصالات فتحت خطوط هاتفية مجانًا لجميع المشتركين بقطاع غزة، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، وجاء ذلك خلال لقاءه مع “القاهرة الإخبارية”.

 

وأعلن إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، عن عودة الاتصالات في بعض مناطق غزة.

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن المواطن الفلسطيني في غزة يتمسك بأرضه وترابه، ويفضل الاستشهاد على أن يكون نازحا في أي بقعة من بقاع الأرض، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل جرائمه في ظل عدم تطبيق القوانين الإنسانية. 

 

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب جرائم واستكمالها بعد أن أوهم المواطنين في قطاع غزة بأن الجنوب والوسط هي أماكن آمنة، واليوم يشهد المزيد من الجرائم التي يرتكبها بحق النازحين من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى والجنوبية ويستمر في الإمعان بالضغط على أبناء الشعب الفلسطيني للمغادرة والنزوح عن قطاع غزة. 

الأراضي الفلسطينية شهدت إضرابًا كاملًا

 وأشار وزير الاتصالات الفلسطيني إلى أن كل الأراضي الفلسطينية شهدت إضرابًا كاملًا، كما أنه في بقية أنحاء العالم كانت هناك حركات ضد الفيتو الأمريكي الذي اسْتُخْدِم في آخر جلسة بمجلس الأمن، الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة لفرض هدنة إنسانية لكنه تصادم بواقع الفيتو الأمريكي.

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