أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثر قناة السويس التوترات التي تحدث في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي وأزمات حركة الملاحة هلال الفترة الماضية.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “أون إي”، مساء اليوم الأحد، إنه لا تأثير حتى الآن على قناة السويس على صعيد السفن العابرة، ومنذ تاريخ 19 نوفمبر بدء عمليات استهداف السفن في باب المندب وحتى 17 ديسمبر، عبرت 2128 سفينة من قناة السويس، و 55 سفينة فقط حولت مسارها وهي نسبة ضعيفة جداً غير مؤثرة ولا تتجاوز 2%/ معقبا:"نتابع كل كبيرة وصغيرة حول هذا الأمر"

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر زأطمئن الناس حركة الملاحة في القناة منتظمة، ونراقب حركة الملاحة في البحر الأحمر وسوف نجري دراسة حول الاثار لو استمرت".

متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ ما بين 70-72 سفينة

وتابع: “حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر”، مبينا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأن متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ ما بين 70-72 سفينة، وبالرغم من ذلك تم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس اليوم بما يتجاوز الرقم ولفت إلى أن تصريحات الحوثيين التي صدرت مساء اليومي كمتوسط".

وأكد أن قناة السويس ستظل هي الطرق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح حيث تستغرق وقتا أطول ما بين 9 أيام لأسبوعين بما يزيد من تكلفة النقل من جهة الوقود والمدة المستغرقة".

واستقبل اللواء وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفدًا حكوميًّا برازيليًّا رفيع المستوى برئاسة السفير أليكس جياكوميلي، رئيس قطاع الترويج التجاري والاستثمار والزراعة بالخارجية البرازيلية؛ وذلك للتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية في مجالات التنمية الخضراء والحلول البيئية، والتعرف على أبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في بداية اللقاء قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تفصيليًّا عن المنطقة أوضح خلاله ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقوماتٍ تتمثل في الموقع الاستراتيجي الذي جعلها بالقرب من الأسواق الخارجية، وتمتعها باتفاقيات تجارية دولية عديدة من شأنها تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات لأسواق متنوعة، مشيرًا إلى عددٍ من الخدمات التي تتيحها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين خاصة خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات كافة، موضحًا أهمية تواجد الشركات البرازيلية بالمنطقة في ظل عضوية مصر لمجموعة بريكس التي تعد البرازيل أحد أعضائها البارزين.

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على مقوماتها والمشروعات القائمة بها، بالإضافة إلى قدرة المنطقة الاقتصادية على أن تكون شريكًا أساسيًّا لما تملكه من استراتيجية واضحة، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية خاصة في ظل وجود مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك مثل مشروعات الطاقة الخضراء ومجال الخدمات اللوجستية، لافتين إلى إمكانية إقامة منطقة لوجستية تخزينية للحبوب والسكر والزيوت داخل المنطقة الاقتصادية باستثمار شركات برازيلية.