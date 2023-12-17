لميس الحديدي تكشف موعد أداء القسم الدستوري للرئيس الفائز بالانتخابات (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن غدا سوف يشهد إعلان عدد المقيدين بجداول الانتخابات بدقة ونسبة الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو أمر مهم، وعدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، وما حصل عليه كل مرشح.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “on” مساء اليوم الأحد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ، غدا الإثنين، الساعة الثانية ظهرا، على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أنها تسلمت جميع نتائج اللجان العليا والمحافظات، ولم تتلق أي طعون من قبل المرشحين، وتم اعتماد النتائج، اليوم".



وتابعت لميس الحديدي: "نتوقع أن نتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات 2012 التي بلغت 51%، وسيكون الرقم أكبر، وسط توقعات أن تكون نسبة المشاركة تاريخية"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تنشر النتيجة، في الجريدة الرسمية، في نفس يوم المؤتمر الصحفي، الذي ستعلن فيه النتيجة، ويهنأ الفائز كتابيا في اليوم التالي".

وحول بدء تاريخ الولاية الثالثة للرئيس، قالت : " طبقاً للمادة الانتقالية 241 من الدستور المعدل عام 2019 التي تنص على أن مدة الرئاسة تنتهي بمرور 6 سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز انتخابه لمرة واحدة، والرئيس السيسي أعلن رئيساً في 2 إبريل؛ بما يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ ولايته الثانية 2 إبريل 2018، ومن ثم تبدأ الولاية الثالثة في 2 إبريل 2024".

وحول موعد أداء القسم الدستوري للرئيس الفائز، قالت: "فيه سؤال حول موعد أداء القسم الدستوري، إذا كان الرئيس الفائز موجود حاليا في المنصب، فهو رئيس كامل الصلاحيات، حتى تبدأ مدته الجديدة، وله الحق في اختيار توقيت القسم أمام البرلمان، اعتبارا من الغد، من نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وحتى موعد بداية الولاية".

صلاحيات الرئيس حتى بدء فترة الولاية الثالثة

وحول صلاحيات الرئيس حتى بدء فترة الولاية الثالثة : " إذا كان الفائز موجود في المنصب فهو رئيس كامل الصلاحيات وكل الإجراءات التي يتخذها في موقعه دستورية أما لو كان رئيساً جديداً فلا ينبغي عليه أن يتخذ أية إجراءات قبل أداء القسم ".

وتابعت لميس الحديدي : " تغيير وتعديل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية عرف وليس مادة محكمة وإلزاماً دستورياً حيث العرف جرى ان تضع الحكومة استقالتها تحت تصرف الرئيس إما أن يعدل فيها او يغيرها كاملة أو تجديد الثقة يها وكذلك بالنسبة للمحافظين"