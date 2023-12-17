الغرف التجارية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. وتؤكد: مفتعلة

تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق خلال الفترات الأخيرة، مشددًا على أن مصر تنتج 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر، وتشهد الفترة المقبلة موسم قصب السكر.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

وأوضح أنه مع بداية موسم حصاد قصب السكر سيكون السكر متوفرا بصورة أكبر من الفترة الماضية، وجاء ذلك خلال مداخلته ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل.

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية: “خلال 15 يوما ينخفض سعر السكر ليكون بين 27 و31 جنيها لأن هناك بعض التجار لديهم جشع، يعملون على تخزينه أو التجارة به في السوق السوداء”، موضحًا أن المستهلك يعطي فرصة للتاجر في أوقات كثيرة لرفع الأسعار، موجهًا رسالة للمستهلك بأنه يجب أن يغير من سياسته في التخزين.

وفي وقت سابق، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انفراجة في السكر من خلال ضخ الوزارة لكميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيهًا، إضافة إلى قرار وزارة التموين بصرف كيسين سكر حر على بطاقة التموين بخلاف سكر التموين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن هناك قرار بحظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى المحصول الجديد في يناير المقبل، مؤكدا أن هذه التسهيلات ستساعد في انخفاض سعره

وأوضح المنوفي أن هذه الأزمة ستنتهي في منتصف يناير المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة التموين ضخت كميات سكر كبيرة للمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

صرف السكر في المجمعات

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على حل أزمة السكر خاصة مع ارتفاع أسعاره فى الأيام الأخيرة، حيث أعلنت عن استمرار ضخ السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، لإتاحة السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.