التأمينات الاجتماعية تكشف تفاصيل زيادة المعاشات (فيديو)

قال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم العمل على السيطرة على تدني قيم بعض المعاشات، قررنا وضع حد أدنى وأقصى لـ المعاشات، ولذلك قررنا زيادة أجر الاشتراك التأميني مع بداية العام القادم.

وأضاف جمال عوض، خلال مداخلة هااتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك آلية تم وضعها للمعاشات، بداية من يناير 2020، وذلك نتيجة الشكوى المستمرة من تدني قيم المعاشات.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيصبح 2000 جنيه والأقصى 12600



وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيصبح 2000 جنيه والأقصى 12600 جنيه، وذلك سينعكس بالإيجاب على الحد الأدنى لـ المعاشات، لافتا إلى أن بداية من يناير القادم سيكون الحد الأدنى 1300 جنيه وحد أقصى 10080.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.

الحد الأقصي لـ المعاشات 10080 جنيه

وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاشات لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات في حين سيبلغ الحد الأقصي لـ المعاشات 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأشار رئيس الهيئة أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.