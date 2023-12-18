بشرى عن انخفاض أسعار البصل خلال أسبوع (فيديو)

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن إنتاج مصر من محصول البصل يكفي لاحتياجات المواطن، وهناك فائض حيث صدرنا في الموسم التصديري السابق حوالي 400 الف طن من البصل من إنتاج يقرب من 3.5 مليون طن سنويا وهذا ما يؤكد عدم وجود أزمة".

واكد انه لا توجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة إحتكار من قبل التجار، قائلاً : “مفيش أزمة في إنتاج البصل.. لكن في التجار اللي بيتربحوا من تخزينها”.



وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON مساء الأحد: "لا توجد أزمة على مستوى الإنتاج ووصول سعر كيلو إلى 40 جنيهاً سببه بعض محتركي السلع الذين يتفننون في احتكار بعض السلع الزراعية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة وحينما رصدنا ذلك في وزارة الزراعة سواء السعر واستعراض شون البصل على مستوى الجمهورية وعرضنا تقرير على الوزير الذي كلف بشن حملات بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بدأت الامس بمحافظة الجيزة وتم ضبط 138 فدان مخزن بها قرابة 150 ألف طن وتم ضخ 70 ألف منهم إلى الأسواق وسوف يتم ضخ بقية الكميات خلال الأيام القادمة ".

الأسعار ستنخفض في ظرف أسبوع إلى 20 جنيها



ووجه رسالة للمحتكرين، قائلا: "بكرا مكملين في محافظات أخرى وبقول للمحتكرين الذين يقومون بتخزين البصل بهدف احتكاره هناك قانون رادع وملفات رادعة جداً ماينفعش تشتروا البصل من المزارع بقيمة 3 جنيها وتقومون بتخزينه وبيعه بسعر 30 جنيهاً للكيلو بأرباح 400%"، مشددا على أن الأسعار ستنخفض في ظرف أسبوع إلى 20 جنيها



وأردف: "تعدد الوسطاء يجعل السعر يصل للمستهلك بقيمة 30-40 جنيها ونحن من أسبوعين تم رصد شون البصل وعملنا حصر للشون وبننزل للتجار والمزارعين بشكل إرشادي وتوعي ونقلهم من فضلكم ماتخزونش البصل وإلا ستتعرضون للمسائلة القانونية من يستجيب يتم احترامه ومن لا يستجيب يطبق عليه القانون ونحن نرصد الظاهرة منذ شهر".

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

مفارش البصل

وقامت أمس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، حيث رصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كبيرة من البصل لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.

ونبهت الحملات على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق، وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كل الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.



