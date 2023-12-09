أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

تعثر أهلي جدة أمام الرائد بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.



فشل أهلي جدة في فك شفرة دفاع الرائد طوال المباراة، ولم ينجح رياض محرز ورفاقه من هز شباك الخصم لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

موقف اهلي جدة والرائد في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي:



بتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 31 نقطة خلال 16 مباراة، بعدما أنتصر في 9 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في ثلاثة، فيما يحتل الرائد المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما انتصر في 3 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 9 مباريات آخرى.

