السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعثر أهلي جدة أمام الرائد بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

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رياض محرز يقود الهجوم..تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

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أهلي جدة يُمطر شباك أبها بسداسية في الدوري السعودي

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تشكيل أبها أمام أهلي جدة السعودي في الدوري


فشل أهلي جدة في فك شفرة دفاع الرائد طوال المباراة، ولم ينجح رياض محرز ورفاقه من هز شباك الخصم لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

موقف اهلي جدة والرائد في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي:


بتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 31 نقطة خلال 16 مباراة، بعدما أنتصر في 9 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في ثلاثة، فيما يحتل الرائد المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما انتصر في 3 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 9 مباريات آخرى.
 

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ردود الأفعال.. بعد تعادل أهلي جدة أمام ضمك في الدوري السعودي

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أهلي جدة يضرب الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن

 

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