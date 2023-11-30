أهلي جدة يُمطر شباك أبها بسداسية في الدوري السعودي

اكتسح فريق الكرة الأول بنادي أهلى جدة، نظيره أبها، بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المواحهة التى جمعت الفريقين على ستاد "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر، من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سداسية فريق الأهلى السعودي كل من اللاعبين جابرييل فيجا هدفين، فراس البريكان هدفين وفرانك كيسي، ورياض محرز هدف، فى الدقائق 20، 22، 29، 38 و 45 ، 64 من زمن المباراة.



ويتواجد الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة بينما توقف رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.