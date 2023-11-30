أعلن المدير الفني لفريق أبها، يوسف المناعي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل أبها أمام أهلي جدة السعودي في الدوري

في حراسة المرمى:تشيبريان تاتاروشانو

في الدفاع: صالح القميزي، فابيان نوغيرا، سعد ناطق، محمد العوفي

في الوسط: فهد الجميعة، زكريا سامي، كريتشوفياك، سعد بقير، ايكامبي، أحمد عبده".

مقاعد البدلاء : عبدالرحمن البوق، محمد ناجي، أورش ماتياش، محمد الكنيدري، حسن العلي، زياد الصحفي، عبدالإله الشمري، سعد السلولي، فرانسواكامانوا.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

الدوري السعودي

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة اهلي جدة والشباب التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من هذه النتيجة إلا ان الأهلي لا يزال يحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يواصل الشباب التخبط ويتواجد في المركز الحادي عشر، برصيد 16 نقطة.