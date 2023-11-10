ردود الأفعال.. بعد تعادل أهلي جدة أمام ضمك في الدوري السعودي

شهدت الساعات الأخيرة غضب جماهير أهلي جدة، بعد فشل الفريق الأول في تحقيق الفوز على ضمك، وحسمها التعادل الإيجابي بهدفين لكلا منها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة دوري روشن السعودي.

ردود أفعال جماهير اهلي جدة

واعربت بعض الجماهير عن استيائها من فقدان ثلاثة نقاط فى المتناول لعد التعادل اقتناص نقطة واحدة، فيما شنت حملات هجومية على بعض لاعبي الفريق.

ويصارع الاهلى السعودي من أجل الاعتلاء على قمة جدول المسابقة وتحقيق بطولة جديدة تضاف الى سجل بطولاته عبر التاريخ بعد المرحلة الصعبة التى مر بها والهبوط الى دوري يلو الموسم الماضي.

ويتواجد أهلي جدة فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرين.

ويأمل فريق أهلي جدة مصالحة جماهيره بعد النتائج المخيبة في الأسابيع الأخيرة، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الهلال وأبها، في الدوري وكأس الملك.