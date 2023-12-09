رياض محرز يقود الهجوم..تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

يخوض فريق أهلي جدة مباراة سهلة أمام نظيره الرائد، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرائد في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في الدفاع: بسام الحريجي - سعد بالعبيد - عبد الباسط هندي - روجر ايبانز.

في الوسط: فرانك كيسيه - جابري فيجا - محمد المجحد - آلان ماكسيمان.

في الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان.

وتمكن لاعبو أهلي جدة من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية أمام أبها بسداسية دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمسابقة.

ويحتل أهلى جدة المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري السعودي، فيما يقع نظيره الرائد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الاهلى والرائد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن

وتذاع مباراة أهلي جدة والرائد عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها SSC 1HD، SSC 1SD.