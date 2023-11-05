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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي جدة يضرب الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن

أهلى جدة والرياض
أهلى جدة والرياض

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في تحقيق فوزا ثمينا على نظيره فريق الرياض بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الثاني عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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افتتح التسجيل للنادي الأهلي اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 2 من الشوط الأول، ثم أضاف جابري فيجا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 26 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم الراقي بهدفين. 

في الشوط الثاني سجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 52 من أحداث المباراة. 

وبهذة النتيجة يرفع أهلي جدة رصيده إلى النقطة 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يتوقف الرياض عن المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

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