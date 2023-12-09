صلاح يحقق رقميين تاريخيين بعد هدفه في كريستال بالاس

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في إحراز هدفا لصالح فريقه أمام كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفاز ليفربول على نظيره كريستال بالاس بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت من الدوري الإنجليزي.

بهدفه في شباك كريستال بالاس وصل محمد صلاح للهدف رقم 200 مع الريدز في كافة المسابقات بالإضافة لكون خامس لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يصل لهذا العدد من الأهداف.



يأتي صلاح خلف أساطير الريدز، إيان راش، روجير هانت، جوردون هودسون، وبيلي ليديل بعد وصوله إلى 200 هدفا مع ليفربول.



بالإضافة إلى ذلك وصل محمد صلاح للهدف رقم 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفرق الإنجليزية التي لعب معها (تشيلسي-ليفربول).



وبات "مو" صلاح في المركز العاشر في ترتيب الأكثر تسجيلا للأهداف في مسابقة البريميرليج بعد وصوله إلى 150 هدفا.



ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 11 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وصافة هدافين البريميرليج، خلف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ 14 هدفا.