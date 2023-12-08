مقتل ابن رئيس الأركان السابق.. مشهد عصيب لقادة الاحتلال خلال الجنازة (فيديو)

أقيمت اليوم في إسرائيل جنازة غال مئير آيزنكوت، نجل رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

وكان الجندي الشاب قتل الخميس في أثناء المعارك في قطاع غزة، جثمان غال مئير آيزنكوت، وهو نجل غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب في حكومة نتنياهو حاليًا.

ويبلغ آيزنكوت الابن 25 عاما وكان يشغل رتبة رقيب (احتياط)، وقـُتل الخميس في المعارك الدائرة مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، وأقيمت الجنازة الجمعة في مدينة هرتسليا.

وفي كلمة التأبين، وعد والده بأن تظل العائلة سعيدة وموحدة حتى لا تذهب تضحيات ابنهم هباءً، حسب تعبيره.

وحضر الجنازة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين ناتنياهو، فضلًا عن وزير الدفاع يوآف غالانت وآخرون، حسبما ذكرت يورونيوز.

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تفاصيل مصرع جال آيزنكوت

كشفت كتائب القسام، تفاصيل مقتل جال آيزنكوت الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي قتل فيه أمس مع ضابط آخر وإصابة عدد من جنود الاحتلال، بعدما نفذت فيهم المقاومة الفلسطينية، خطة النفق المفخخ.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها: "مساء أمس الخميس قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان، ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيونى غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين".

وجال آيزنكوت، وهو مقاتل احتياطي في اللواء 551 في الجيش الإسرائيلي، وأعلنت القسام أمس عبر حسابها: "مقتل غال آيزنكوت مقاتل احتياطي في اللواء 551 الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق، وعضو مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت".