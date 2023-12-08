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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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طوني خليفة يصر على أداء العمرة.. تجربة دينية أتمنى خوضها

طوني خليفة
طوني خليفة

أكد الإعلامي طوني خليفة، أن جميع الأديان تصب في مكان واحد وهي تطبيق كلام الله، موضحًا أن الدين هو خيار والهدف من كل الأديان السماوية هو المعاملة والأخلاق، وأنه يلتزم بهذا سواء كان على أي ديانة.
ورد على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "قولت قبل كده أنك نفسك تعمل عمرة"، قائلا: "طبعا كان نفسي أقوم بالتجربة دي".

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وشدد على أنه سأل عن إمكانية قيامه بهذا الجانب الديني من عدمه ولكن أكدوا أنه لا يحق له عمل عمرة، موضحًا أنه كان يريد أن يخوض مثل هذه التجربة الدينية، وتعمق وقرأ بالقرآن الكريم ففكر في قيامه بهذه السنة، ويعتبر أن الحديث في الجانب الديني يسبب استفزازا للبعض أو إحراجا لذا دائما ما يتجنبه.

ونوه إلى أنه في فترة طفولته عاش مع حالة مرضية عائلية للوالدة والوالد، موضحا أنهم كانوا يعانون من مرض ما، وخسرهم لوفاتهم.
وأشار، إلى أنه افتقد والدته ووالده في فترة زمنية قصيرة وتسبب له ذلك في نوع من الصدمة والاكتئاب لفترة ما، إلا أنه أيقن أن الوفاة هي سنة الحياة ولكن لم يكن جاهزا لفقدانهم في هذه الفترة.
وأوضح أن والده كان ينتقده دائما في حضوره، بينما كان في غيابه فخور به وهو كان أسلوبه دائما يتبعه معه، مؤكدا أنه عاش بداية من فترة طفولته ووالدته مريضة وكانت موجودة دائما برعاية خاصة.

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