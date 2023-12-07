نشرة التوك شو.. السجل الأسود لـ عمرو أديب وفك طلاسم سمير غطاس

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، : “مصر مين اللى مستنية موافقة؟، واحد الباسبور بتاعه مصرى، مصر هتستنى الجن الأزرق ليه؟، مستنكرًا تجنب عمرو أديب الرد على تصريحات سمير غطاس، وسؤاله عن دليله ومصدره الرسمي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

"هتقرب من مصر هناكلك صاحي".. سجل عمرو أديب الأسود ينكشف\



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 ديسمبر حتى الاثنين المقبل 11 ديسمبر 2023.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أجواء غير مستقرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتوجه نصائح عاجلة (فيديو)



قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن هناك نحو مليون و800 ألف نازح من سكان غزة، وهناك عشرات الآلاف أقاموا مخيمات بدائية في رفح تذكر بمخيمات النكبة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركة حماس لن تدخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وعندما يتوقف العدوان وإطلاق النار سنكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

إسماعيل هنية يكشف شرط الموافقة على مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن (فيديو)



قال الإعلامى تامر أمين إن هناك حالة من الحقد والكراهية والغل في نفوس بعض الأشخاص والأجهزة والدول ضد مصر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تامر أمين يحذر المعادين لمصر.. هفضحكم بالأسماء (فيديو)



قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن مخططات الاحتلال لتهجير سكان غزة هي حلم إبليس بالجنة وأضغاث أحلام، فالشعب الفلسطيني متجذر في أرضه لن يغادر مهما كانت التضحيات والأثمان، وكذلك موقف مصر الثابت والاستراتيجي برفض أي نزوح فلسطيني للأراضي المصرية على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب وحدة الشعب ووحدة الأرض الفلسطينية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

إسماعيل هنية: مخططات الاحتلال لتهجير سكان غزة بمثابة حلم إبليس بالجنة



قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن الاتصالات منقطعة بشكل كامل في شمال غزة، منذ أكثر من يومين، ولا يمكن إصلاح العطل هناك، متابعا: الوضع في غزة كارثي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير الاتصالات الفلسطيني: الوقود المتوفر يكفي لمدة يومين فقط (فيديو)



جدل كبير مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم أدلى بها الخبير الاستراتيجي الدكتور سمير غطاس، عندما كان ضيفًا مع الإعلامي عمرو أديب، وروج بأن مصر تستأذن إسرائيل في عودة مواطنيها المتواجدين في قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناله اسمان وديانتان ويحمل 5 جنسيات.. سمير غطاس الغامض تتفكك طلاسمه (فيديو)



طالب محمد الشيخ نقيب الصيادلة ، الأطباء بكتابة أصناف الأدوية في الروشتات بنوع الماده الفعالة لأنه لا يشترط أن يكون نفس الاسم التجاري للعقار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنانقيب الصيادلة يكشف حقيقة نقص الأدوية بالأسواق المصرية (فيديو)



قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّ القطاع الطبي في غزة على وشك الانهيار، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى مسؤولياته وأن يتصرف ويتخذ الإجراءت اللازمة ويتخذ قرارًا يدعو فيه لوقف إطلاق النار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى (فيديو)

