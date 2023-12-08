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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عاجل.. مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق فى غزة

غادي إيزنكوت
غادي إيزنكوت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن مقتل الضابط الإسرائيلي مائور كوهين، ابن شقيقة وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت، في معارك بقطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل نجل غادي إيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، رئيس الأركان الأسبق في معارك بقطاع غزة.

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وقبل قليل، نشرت حركة حماس فيديو لعملية مقتل جندي إسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وذكرت حركة حماس في بيان "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

وأقيمت اليوم في إسرائيل جنازة غال مئير آيزنكوت، نجل رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت. 

وكان الجندي الشاب قتل الخميس في أثناء المعارك في قطاع غزة، جثمان غال مئير آيزنكوت، وهو نجل غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب في حكومة نتنياهو حاليًا. 

ويبلغ آيزنكوت الابن 25 عاما وكان يشغل رتبة رقيب (احتياط)، وقـُتل الخميس في المعارك الدائرة مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، وأقيمت الجنازة الجمعة في مدينة هرتسليا.
وفي كلمة التأبين، وعد والده بأن تظل العائلة سعيدة وموحدة حتى لا تذهب تضحيات ابنهم هباءً، حسب تعبيره.

وحضر الجنازة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين ناتنياهو، فضلًا عن وزير الدفاع يوآف غالانت وآخرون، حسبما ذكرت يورونيوز.

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