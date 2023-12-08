رشقة صاروخية من المقاومة الفلسطينية على تل أبيب.. شاهد

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

وأضافت القسام، في بيان، أن هذه الرشقة الصاروخية تأتي ردًا على «المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت 6 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في منطقتي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام فيديو بعنوان «تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر»، عرضت فيه عددًا من التجهيزات العسكرية للكتائب.

ونشر عنوان الفيديو باللغتين العربية والعبرية، فيما يوضح استهداف الجمهور الإسرائيلي.

كما أعلنت القسام لاحقًا عن مقتل وإصابة عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قصف للاحتلال على مناطق عدة في مدينة غزة.

ويأتي إعلان القسام وسط سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع ألقى طيران الاحتلال عشرات القنابل الدخانية والفسفورية، كما استهدف عددًا آخر من مراكز الإيواء.

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