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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الشتاء الحالى الأشد برودة في الـ50 عامًا الأخيرة.. الأرصاد تكشف الحقيقة (فيديو)

الشتاء
الشتاء

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتبقى 14 يومًا على انتهاء فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وهناك توقعات بأن تكون درجات الحرارة والأمطار أيضًا حول المعدلات الطبيعية.

 

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ونفي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، اليوم الجمعة،  على ما يتردد بشأن أن فصل الشتاء الحالي الأشد برودة خلال الخمسين عاما الماضية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة والأمطار أيضا.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا 

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك اضطرابا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، متوقعا أن يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتابع محمود القياتي، أن يوم الثلاثاء قد يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

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