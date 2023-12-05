نشرة التوك شو.. استمرار القصف على غزة يثير الغضب ومخطط التهجير مرفوض

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في غزة، وفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية التي توجه له ضربات موجعة حيث نفذت المقاومة أكثر من عملية ضد قوات الاحتلال من المسافة صفر".

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حماس: الاحتلال عاجز على التقدم في غزة والفلسطينيون يرفضون التهجير (فيديو)



قال عبدالهادي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستستمر لسنوت طويلة، والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة الآن لا ينظر إلا لسؤال واحد وهو "أين المفر؟".

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محلل سياسي: تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لسنوات طويلة



قال عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بصحة جيدة ويذهب إلى مكتبه ولا يعاني من أي أمراض، كما ردد البعض بشأن الحالة الصحية لفضيلته.

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مشرف رواق الأزهر يكشف حقيقة الحالة الصحية للإمام الأكبر (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يروج شائعات عن استهداف أمن مصر القومي حاليا هم نفس الأشخاص الذين دعموا إرهاب جماعة الإخوان خلال السنوات الماضية.

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أحمد موسى منفعلًا: مصر لا تستأذن أحد في دخول أي مواطن لأراضيها



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معرض إيديكس الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح رقما في سلسلة المعارض الدولية الخاصة بالصناعات العسكرية والدفاعية.

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نشأت الديهي: معرض إيديكس يعكس قدرة مصر على توطين الصناعات العسكرية (فيديو)



علقت الإعلامية لميس الحديدي على قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي تطالب بتحرك عربي وإسلامي لإنقاذ فلسطين.. "هل سنتفرغ لإحصاء الشهداء"



قال عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 75% من عمليات القصف الإسرائيلي التي تتم في محافظات جنوب غزة، تنطلق من حاملات الطائرات الأمريكية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامنظمة التحرير الفلسطينية: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لحرب الإبادة بغزة (فيديو)



تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، عن أسباب فض وإنهاء الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مشددًا على أن ما ظهر من الهدنة أن حركة حماس لا تفرق معها الخسائر البشرية وعدد القتلى والمصابين أو تهجير الفلسطينيين من منازلهم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناإبراهيم عيسى: طرفي حرب غزة يعملون من أجل مصالحهم وأهدافهم فقط



قال الفنان يحيى الفخراني، إنه عندما عقد مجلس الشيوخ الذي يتواجد كنائب به، جلسة استثنائية للحديث عن القضية الفلسطينية؛ عقدها لأن فلسطين في القلب دون ادعاء، ومصر طوال تاريخها تتحمل على عاتقها القضية الفلسطينية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنايحيى الفخراني معلقا على مخطط تهجير الفلسطينيين: حدود مصر خط أحمر (فيديو)



استنكر الإعلامي عمرو أديب، الارتفاع المستمر للأسعار، قائلا: “حتى الأن هناك شكوى متكررة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء السكر أو الزيت أو الأرز”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب يستنكر الارتفاع المستمر للأسعار.. غلاء غير منطقي (فيديو)



قال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم العمل على ضخ 400 طن من السكر يوميا على مستوى القاهرة والجيزة، مؤكدا أننا نعمل على خدمة 6 ملايين أسرة شهريًا.

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