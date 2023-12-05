عمرو أديب يستنكر الارتفاع المستمر للأسعار.. غلاء غير منطقي (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الارتفاع المستمر للأسعار، قائلا: “حتى الأن هناك شكوى متكررة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء السكر أو الزيت أو الأرز”.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي تفسير منطقي لأزمة الأسعار التي نمر بها خلال الفترة الحالية، معلقا: "البعض يلقي أسباب غير منطقية وبيرمي شماعات على الآخرين".

عبوات الألبان وصلت لأسعار غير منطقية

وأشار عمرو أديب إلى أن عبوات الألبان وصلت لأسعار غير منطقية، وزيادة تكاد تكون أسبوعية، محذرا من يرفع الأسعار بسبب حالة الغضب لدى المواطنين.

وتابع: “الدولة المصرية واجهت أزمات ولكن استطاعت حلها، ولم تؤثر في المواطنين، ولكن التجار نجحوا في خلق حالة غضب لدى المواطنين”.

ومن جانبه، أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن أزمة الأسعار التي تعيشها مصر تتحدث عن نفسها، لافتًا إلى أن كل الاقتصاديين اتفقوا على أن الإنتاج هو الحل للأزمات كافة.

وقال "رسلان"، خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الإصلاح المؤسسي ضروري للهيئات الزراعية.

الارتفاعات التي تشهدها أسعار بعض السلع بالأسواق غير مبررة

وواصل أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار بعض السلع بالأسواق غير مبررة، لافتًا إلى ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيهًا على الرغم من قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحصول.

وشدد على ضرورة تفعيل الدولة أدواتها الرقابية؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسعار وضبط السوق، موضحًا أن السوق اليوم يشهد حالة من «الاحتكار الواضحة» من جانب التجار.

وأوضح، أن استمرار ارتفاع سعر السكر يشكل أعباء مادية كثيرة على المواطن والأسر، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسئولية ضبط ايقاع الأسعار بالأسواق عبر وضع آليات للرقابة على عمليات التوزيع؛ لمنع المحتكرين من استغلال الأزمات.

ووسط أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصتي "إكس وفيسبوك" بانتقاد وصول سعره لهذه المستويات التاريخية التي يغلبها الطابع الكوميدي كعادة الشعب المصري .

وذكر العديد منهم أنه بعد أن تعدى سعره 50 جنيهًا يمكنك أن تتذكر الماضي القريب، حينما كانت تدفعها كهدية زواج أو مولود.

وعرض بعضهم كيس سكر مستخدم منه لعمل عدد 2 كوب شاي فقط بـ37 جنيهًا.

فيما حذر بعضهم من حالات الإغماء لعدم وجود سكر لعمل ماء بسكر ولارتفاع سعر البصل.

وعلق البعض بصورة وزير التموين في الإعلان عن أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين وقال مافيش ماكينة تطلع كيس سكر بـ37 جنيهًا أو علبة سجائر بالسعر الرسمي.