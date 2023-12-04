نشأت الديهي: معرض إيديكس يعكس قدرة مصر على توطين الصناعات العسكرية (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معرض إيديكس الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح رقما في سلسلة المعارض الدولية الخاصة بالصناعات العسكرية والدفاعية.

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الإثنين: "معرض إيديكس يعكس قدرة مصر على توطين الصناعات العسكرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي منذ سنوات، كما أنه يوضح قدرة مصر على تنظيم وجذب 100 دولة كي تشارك في معرض إيديكس بصناعتها العسكرية ".

وتابع نشأت الديهي: "زمان كنا بننبهر بالمعارض الدولية للصناعات العسكرية والدفاعية لكن الأن أصبح لدينا معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية مقام على أرض مصر".

هناك أسلحة يتم تصنيعها في مصر والدولة تتوسع في هذا الشأن

ولفت إلى أن هناك أسلحة يتم تصنيعها في مصر والدولة تتوسع في هذا الشأن كي يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الأسلحة ونقوم بالتصدير للخارج مثل دول كثيرة بالعالم ".

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية معرض (إيديكس 2023) والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عالمية في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية.

وزاد البحث عن معرض إيديكس 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع انطلاق دورته الثالثة صباح اليوم.

الأنظمة الدفاعية المتواجدة بمعرض إيديكس 2023

وتعرض كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية في معرض إيديكس 2023 عددًا من الأنظمة الدفاعية والأمن على رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبراني وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب المحاكية للواقع وغير ذلك من الصناعات الدفاعية.

الشركات المشاركة بمعرض السلاح الدولي في مصر "إيديكس 2023"

يشارك في معرض السلاح الدولي في مصر 2023 قرابة 400 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيا والأنظمة الأمنية والدفاعية إيديكس 2023 من 46 دولة، لاستعراض أحدث التقينات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر.



الدول المشاركة في معرض إيديكس 2023

يضم معرض إيديكس 2023 المزمع إقامته في مصر خلال الأيام المقبلة نحو 22 جناحًا دوليًا من دول (مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، إيطالية، اليونان، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، رومانيا، جمهورية التشيك، صربيا، سلوفاكيا، بلغارية، أوكرانيا، كازاخستان، باكستان، أرمينيا، الوسنة والهرسك).

وتم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض المتوقع أن يجذب ما يزيد على 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمحال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.



معلومات عن معرض إيديكس 2023

يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجارى.

يشارك فيه أكثر من 400 عارض من 46 دولة.

يضم المعرض 22 جناحًا دوليًا

المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية.

يشارك فيه العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (35) ألف زائر.

تم الاستعانة فى التنظيم بشركة "AWE" المتخصصة في تنظيم المعارض العالمية.

تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة بمنتجات جديدة في معرض “EDEX 2023".