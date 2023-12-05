يحيى الفخراني معلقا على مخطط تهجير الفلسطينيين: حدود مصر خط أحمر (فيديو)

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه عندما عقد مجلس الشيوخ الذي يتواجد كنائب به، جلسة استثنائية للحديث عن القضية الفلسطينية؛ عقدها لأن فلسطين في القلب دون ادعاء، ومصر طوال تاريخها تتحمل على عاتقها القضية الفلسطينية.

الحديث عن القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية

وأضاف يحيى الفخراني، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الإثنين، أنه يجب الحديث عن القضايا المختلفة بما فيها القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية، لأنها تكون أكثر تأثيرا وتدخل في القلب، ومن خلال وجوده في مجلس الشيوخ؛ يضطر في بعض الأوقات لأن يتحدث عن هذه القضايا.

وأشاد يحيى الفخراني بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن حدود مصر خط أحمر، قائلا: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة ليكون الضرب في مصر وسيناء وتنتهي القضية الفلسطينية، وهذه الخطة ساذجة".

وأوضح أنه في وقت ما، فُتحت الحدود بين مصر وغزة بشكل ساذج، ولكن تم لملمة الموضوع، كما أن المصريين لن يسمحوا بالتهجير؛ لأن الأرض والعرض متساويان عندهم.

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن أسباب فض وإنهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل رغم تفاءل الوسطاء المتمثلة في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن فض وانهاء الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل وعودة العدوان الإسرائيلي بشكل أكبر عدوانية ووحشية يعني تتطور ومتغير على الأرض لابد أن نبني عليها التصورات الجديدة.

وأوضح أن أهداف إسرائيل من الحرب القضاء على حماس هو هدف كاذب ومستحيل، مشددًا على أن هذه ليست الأهداف الحقيقة والأهداف هو تصفية القضية الفلسطينية والتدمير والتهجير، معقبًا: "القضاء على حماس هو هجص.. مفيش جماعة قايمة على فكرة تم القضاء عليها أمنيًا أو عسكريًا".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا نفهم أن المحلل السياسي العربي وضع في اعتباره في الصراع العربي الإسرائيلي أن إسرائيل لا تحتمل الخسائر البشرية وهو تصور بشع، هو حديث "تسخيفي" وانتقاص من قدر الشعب الفلسطيني وإعلاء من شأن قدر الشعب الإسرائيلي.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما شهدناه من خرق وفض الهدنة من قبل حماس أو إسرائيل بدون النظر إلى موقف الوسطاء في هذه الهدنة استخفاف بالضحايا وهي لصالح أهداف نتنياهو وحماس ولا يريدوا التنازل عنها، منوهَا بأن مقاومة حماس هي مقاومة عدمية لم تنتصر انتصار ويغرثون دائمًا فكرة الموت، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يطلب الحياة على هذه الأرض ويستحق الحياة.

وأردف أن هذه التنظيمات لا تنتهي إلا بإعلان حل نفسه، مشددًا على أن حماس منظمة مسلحة وتنتهي بسقوط الفكرة واتخاذ قرار بحل نفسه، وليس هناك تجارب في العالم أن منظمة أمنية أو عسكرية قضى عليه دولة، موضحًا أن

ونوه بأن أول من عليه إنقاذ الشعب الفلسطيني الآن هي حركة حماس وحكومة غزة، لم يصد رصاصة واحدة عن طفل أو مدني فلسطيني، ولم يدافع عن منزل أو مستشفى واحدة في غزة، كما أنه لم يتصدى لأي عملية لنزوح للفلسطيني، مشددًا على أن حماس لا ترى الشعب الفلسطيني وتعيش فقط في الأنفاق.