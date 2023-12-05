النيل للمجمعات الاستهلاكية تكشف سبب أزمة السكر في مصر (فيديو)

قال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم العمل على ضخ 400 طن من السكر يوميا على مستوى القاهرة والجيزة، مؤكدا أننا نعمل على خدمة 6 ملايين أسرة شهريًا.

وقال رشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين، أنه في الأيام العادية كان يتم ضخ 150 طن سكر للمجمعات الاستهلاكية، ولم تكن هناك أزمة في السكر، ولكن شائعة تم إطلاقها أدت إلى التزاحم على المجمعات الاستهلاكية.

سبب أزمة السكر نفسي لدى المواطنين

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن عددا من المجمعات الاستهلاكية، كان بها 3000 طن، ولكن تم الإنتهاء منها في ساعة واحدة، معلقا “سبب أزمة السكر نفسي لدى المواطنين، لأنه هناك إقبالا غير طبيعي”.

وأشار رئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى أن الأرز متوفر أيضا ولا توجد أزمة فيه، مؤكدا أن أسعار الأرز تتراوح ما بين 20 إلى 22 جنيها.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية في ضبط تاجرين في واقعتين مختلفتين، لقيامهما بتخزين أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

في منطقة السيدة زينب، تمكنت أجهزة الامن من ضبط مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر جميعها مجهول المصدر بدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.

وعُثر بداخل المصنع على (6 طن سكر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في المرج تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر متهم بإدارة مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص ،عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.



تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تمونية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

