الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لميس الحديدي تطالب بتحرك عربي وإسلامي لإنقاذ فلسطين.. "هل سنتفرغ لإحصاء الشهداء"

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

 وقالت: "الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة وسط صرخات المنظمات الدولية في طليعتها الصليب الأحمر الذي قال إن معاناة سكان قطاع غزة فاقت القدرة على الاحتمال بينما قالت الأنروا إن الفلسطينيين لن يموتوا فقط بسبب القصف بل بالأمراض والجوع والبرد".

 

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وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "في هذه اللحظة يعتريني الخوف أن العالم بدأ يعتاد مشاهد الألم والدمار والموت واستمرار آلة القصف الاسرائيلية وسط الصمت الدولي المخزي وهو صمت الأنظمة وليس الشعوب حيث يبدو المشهد وكأنه بات معتادا وظهر ذلك في تراجع الاهتمام الإخباري في المحطات الإخبارية الدولية على سبيل المثال".

وواصلت: “شعب يموت وسط آلة قتل لا تتوقف ويبقى الرهان على الموقف العربي فقط ولازم أسأل أين نتائج القمة العربية الإسلامية؟ واللجنة الوزارية المنبثقة عن تلك القمة؟ أين هذا؟ هل سيبقى العرب يراقبون مشاهد الموت مثل الآخرين”.


وأكملت:  “مصر وقطر قامتا بجهد كبير في الفترة الأخيرة في مد الهدنة الإنسانية ومن قبلها مصر تعمل في إطار المساعدات واستقبال الجرحى”.


واستطردت: “لا أحد يتحرك والمشاهد باتت معتادة وهل سيصبح المعتاد أن نقوم يوميا بإحصاء عدد الشهداء الذي شارف حاجز 16 ألف شهيد من الأطفال والأسر التي محيت من سجلات المدنية بما يقارب 3% من سكان قطاع غزة”.


وأتمت: "الخوف أن يصبح هذا المشهد معتادا وأن يصبح صوت المنظمات العالمية وهي تقول إن مشهد الموت لم يعد يطاق بينما تبقى الدول ترعى آلة الدمار الإسرائيلية بحجة حماس".

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