أحمد موسى منفعلًا: مصر لا تستأذن أحد في دخول أي مواطن لأراضيها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يروج شائعات عن استهداف أمن مصر القومي حاليا هم نفس الأشخاص الذين دعموا إرهاب جماعة الإخوان خلال السنوات الماضية.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين: "الأجهزة الأمنية المصرية لا تراجع أحد أو أي دول بشأن دخول مواطنيها لأراضيها"، مشيرا إلى أن "مصر صاحبة السيادة في دخول أي شخص لأراضيها".

وتابع أحمد موسى: "كل مواطن مصري موجود في غزة يريد العودة لمصر يعود فورا"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية هي المعنية بمن يدخل إلى أرض مصر".

وأوضح: "بيت أوضح لحضراتكم معلومة مهمة، لقيت الناس بتشير تصريحات لناس غير مسئولة ولا يعنيها أمن مصر القومي، وبيقولوا حواديت أن المواطن المصري اللي قاعد في غزة عايز يرجع بلده لكن مصر بتاخذ الإذن من إسرائيل، وهذا كلام هراء وغير صحيح على الإطلاق".

وأكد أحمد موسى،: "كل مواطن مصري موجود في غزة يريد العودة لمصر يعود فورا"، مضيفا: "السلطات المصرية هي المعنية بمن يدخل إلى أرض مصر".

مصر لا تأخذ أي إذن من إسرائيل فيما يتعلق بمواطنيها

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "مصر لا تأخذ أي إذن من إسرائيل فيما يتعلق بمواطنيها"، موضحا: "ما يروجه البعض عن أن إسرائيل تتحكم في عودة أي مواطن مصري من قطاع غزة غير صحيح"، معقبا: "عيب عليكم تتكلموا على بلدكم كده، لأن مصر صاحبة السيادة في دخول أي شخص لأراضيها".

واختتم الإعلامي أحمد موسى: "مصر لا تستأذن إسرائيل أو غيرها بشأن دخول أي مواطن مصري لأراضيها، وكل ما يروج أكاذيب ضد مصر في هذا التوقيت له غرض خبيث".

وتلقت وزارة الهجرة استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

وعلى صعيد آخر، اطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، مؤكدا على أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقناً للدماء وتأميناً لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.