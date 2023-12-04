مشرف رواق الأزهر يكشف حقيقة الحالة الصحية للإمام الأكبر (فيديو)

قال عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بصحة جيدة ويذهب إلى مكتبه ولا يعاني من أي أمراض، كما ردد البعض بشأن الحالة الصحية لفضيلته.

وأضاف المشرف على رواق الأزهر الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين :" شيخ الأزهر مستمر في استقبال الزيارات التي تتوافد عليه ومتواجد في مكتبه ولا يوجد شيء"، معقبا: "حفظ الله الإمام الأكبر".

هناك حالة حب كبيرة لـ شيخ الأزهر من المصريين

وتابع: "هناك حالة حب كبيرة لـ شيخ الأزهر من المصريين"، مردفا:" فضيلة الإمام يمارس عاداته اليومية بشكل طبيعي".

نداء عاجل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للقادة العرب

ووجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءً عاجلاً إلى القادة والزعماء المجتمعين في القمة العربية اليوم في الرياض، بسرعة التدخل لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا المولى عز وجل أن يوفق مساعيهم لأن يتمكنوا من إيصال المساعدات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال تدوينه نشرتها الصفحة الرسمية الخاصة بفضيلته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين».

ردَّ العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي

وشدد فضيلة الإمام الأكبر في رسالته إلى القادة والزعماء العرب، على أن ردَّ العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، كما أنه مسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل، حكامًا كنا أو محكومين، مختتما رسالته بقوله تعالى مطمئنا المومنين مبشرا لهم:{ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.