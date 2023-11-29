أسامة الغزالي حرب يكشف تفاصيل اعتذاره عن دعوته للتطبيع مع إسرائيل (فيديو)

كشف الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية، أن تأييده السابق للسلام والتطبيع مع إسرائيل كان من منطلق أنه لا يوجد عداء للأبد، معلقا: “بناء على اتفاقية السلام رأيت أن هذا السلام منطقي، ولا عداء يستمر للأبد”.

وأوضح أسامة الغزالي حرب، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: اعتذرت عن فكرتي حول التطبيع مع إسرائيل، بعد ”طوفان الأقصى” والعدوان الإسرائيلي على القطاع، قمعقبا : " اعتذرت أني وثقت في فكرة السلام المصري الإسرائيلي، الذي يمكن أن يكون سلاماً حقيقياً، و كنت متابع لجزء كبير في حياتي لتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، بسبب أني عشت مع معظم أبناء جيلي معظم حلقات الصراع العربي الإسرائيلي ".

مشهد نزول الرئيس السادات لإسرائيل في عيد الأضحى

وأشار أسامة الغزالي حرب إلى أنه لا ينسى مشهد نزول الرئيس السادات لإسرائيل في عيد الأضحى، معلقا: “ لما نزل السادات لمطار بونجريون، كانت مغامرة حقيقية وأنا عيطت من الغيظ وإعتبرت ذلك وقتها خيانة وقلت كيف يذهب لزيارة إسرائيل والتي تربينا انها عدو؟”.

وأضاف “حرب”، أنه بعد فترة أيقن أنه قائد عظيم، و ذهابه ليس من منطق الضعف لكن القوة والانتصار، وبعد أن كبدهم خسائر في العتاد والعداد، وأثبت ذلك أن خطابه في الكنيست من أقوى الخطابات السياسية.