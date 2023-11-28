ضياء رشوان: مصر نجحت في تخطي العقبات الإسرائيلية لإدخال المساعدات لشمال غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه بالأمس فقط دخلت 120 شاحنة حسب البيانات المصرية إلى الشمال ومعهم شاحنتي وقود، لافتا إلى أن إجمالى عدد الشاحنات التي وصلت إلى الشمال حوالى 270 شاحنة في خلال الثلاثة أيام الماضية.

بعض العقبات من الجانب الإسرائيلي في مرور الشاحنات المصرية



وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية dmc، مساء اليوم أنه بالأمس كان هناك بعض العقبات من الجانب الإسرائيلي في مرور الشاحنات المصرية إلى معبر العوجة أو إلى كرم مسالم ثم نقلها الى شاحنات أخري فلسطينية يقودها الفلسطينيون إلي شمال غزة.

وأوضح ضياء رشوان أنه بعد احتجاج الجانب الفلسطيني لعدم وصول القدر الكافي من المساعدات إلى الشمال، قام الجانب المصري بتغيير طريقة التوصيل فأصبحت الشاحنات تنطلق من مصر بالسائقين المصريين مباشرة إلى شمال غزة.



