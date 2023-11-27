نشرة التوك شو.. أزمة أسعار السكر تشعل الغضب.. ومفاوضات لمد هدنة غزة

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وصلت 5 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش بحمولة حوالي 200 طن، تمهيدا لإرسالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح

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5 طائرات تحمل مساعدات إنسانية تصل إلى مطار العريش (فيديو)



أكدت فضائية "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن تقارير إسرائيلية، أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

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مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة



قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صياغة الذهب إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع سعر الدولار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالتموين: ماكينات ATM في المولات الشهيرة لشراء سبائك الذهب (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الزيادة المبالغ فيها لأسعار السكر، قائلا: “لا بد من التحرك الفوري لحل أزمة أسعار السكر”معقبا: "المواطن بيشتكي من شهر يعني لسه هيستنى 10 أيام في معاناة البحث عن كيلو سكر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى يطالب الحكومة بالتحرك الفوري لحل أزمة أسعار السكر (فيديو)



علق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية،على أزمة ارتفاع أسعار السكر، قائلا: "مبادرة تخفيف الأسعار لم تحقق أهدافها بسبب عدم التزام العديد من المشاركين فيها وبعض التجار وعدد من المصانع لم تلتزم بمعايير مبادرة تخفيض الأسعار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالغرف التجارية تكشف عن الحل لأزمة ارتفاع أسعار السكر (فيديو)



قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا اصدرنا تعليمات بالامس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات.



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وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة أسعار السكر (فيديو)



علق الإعلامي خيري رمضان، على النقاش بين الإعلامي إبراهيم عيسى وسفير فلسطين في بريطانيا حول “حماس”، وذلك خلال منتدى الإعلام الثاني والذي بدء اليوم ويضم نخب كثيرة من الإعلاميين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناخيري رمضان يختلف مع إبراهيم عيسى حول "حماس".. الآن جزء من فلسطين



علق د. أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية، على افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ٥ فروع تابعة لصيدليات "إسعاف ٢٤"، بعد تطويرها، مشددًا على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر تعليمات اليوم للهيئات والوزرات المختصة بالمساعدة في تحديد مواقع في كل محافظة لتعميم "إسعاف 24" بكل محافظات مصر.

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قال الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، إن القائد الفرنسي بابليون بونابرت رجل دموي غازي قاتل، لكنه لم يدمر ولم يضرب بالمدفعية أنف أبو الهول، وهناك رسام دنماركي الجنسية طُلب منه أن يأتي إلى مصر ويرسم آثار مصر للحاكم الدنماركي آنذاك".

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باحث مصري يكشف مفاجأة عن تسبب نابليون في تحطيم أنف أبو الهول

