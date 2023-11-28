سمير فرج يكشف عن خلاف قادم بين حماس والاحتلال بشأن الأسرى (فيديو)

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه وفقا للهدنة المتفق عليها بين حماس ودولة الاحتلال، فقد سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم عدد الأسرى المحدد، والتي تنص 3 أسرى فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد،مساء اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، يعاني من صراعات وشكوك قوية في تل أبيب، حيث فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيقه أهدافه في حرب غزة، بالإضافة إلى عدم قدرته على القضاء على حماس أو تحرير الأسرى سيزيد من الأعباء على نتنياهو.

وأوضح سمير فرج، أن خلال الفترة المقبلة ستشهد اختلافا بين دولة الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، لأن حماس لا تملك كل الأسرى الإسرائيليين، حيث هناك مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى، والتي ترفض مبدأ 3 مقابل 1 من الأسرى.

مصر ستمارس دورا كبيرا وتتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية

وأردف: مصر ستمارس دورا كبيرا وتتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية، من أجل استمرار الهدنة والإفراج عن الأسرى، موضحًا أن هناك جنودا بين الأسرى لم يتم الإفراج عنهم حاليا، وستكون مطالبة المقاومة الفلسطينية الإفراج عن كل الأسرى الفلسطنيين مقابل كل الأسرى الإسرائيليين، بمعنى “الكل مقابل الكل”.

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها ، اليوم الثلاثاء ، أن الناتو أعلن ترحيبه بإطلاق سراح المحتجزين بغزة وضرورة إيصال المساعدات .

وأكد حلف الناتو علي ترحيبه بتمديد الهدنة ووقف القتال في غزة.

في نفس السياق ، أعلنت الصحة الفلسطينية أن هناك أكثر من 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

وفي سياق متصل قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال شاحنة وقود إلى شمال قطاع غزة.

وأشارت الجمعية - في بيان صحفي - إلى أنها حاولت إدخال شاحنة وقود، بالإضافة إلى 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوي مواد غذائية وماء ومواد إغاثية إلى مدينة غزة والشمال، إلا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، منعت إدخال شاحنة الوقود.

وأوضحت الجمعية أن إدخال شاحنة الوقود كان يهدف إلى تعزيز عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر العاملة في شمال القطاع وعددها سبع مركبات، حيث أنها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم، الليلة ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وتضم القائمة 15 مُعتقلة و15 طفلاً، وستفرج المقاومة في قطاع غزة قبل ذلك عن امرأتين وطفل إسرائيليين.