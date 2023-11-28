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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى يحذر التجار من احتكار السلع (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، التجار، قائلا: “كل من يقوم بحجب السلع الغذائية سيتم إحالته للنيابة العامة من قبل جهاز حماية المستهلك”.

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 ضبط أطنان من السلع 

وأشاد أحمد موسى،  خلال برنامجه على مسئوليتي، على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، بدور جهاز حماية المستهلك في ضبط أطنان من السلع  مثل الأرز والسكر  التي يحتكرها بعض التجار، مشيرا إلى أن كل المواطنين مع الضرب بيد من حديد لكل كن يحتكر السلع ويحجبها.


وتابع أحمد موسى: “هذا الأمر تم في أول حملة لجهاز حماية المستهلك في ضربة قوية لكل محتكر، مطالبا طرح هذه السلع والتي تم ضبتها للمواطنين بالسعر الرسمي”.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة أسعار المنتج المصري رغم قلة جودته، نتيجة مقاطعة المنتجات المستوردة، قائلا إنهم سيضطرون إلى العودة لمنتجات المقاطعة.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هو ده جزاء الناس أنها قاطعت وراحت لك، ووقفت جنبك اعقلوا ونزلوا الأسعار، واستفيدوا من الزيادة في التوزيع".

وأوضح أنه مع الاستفادة من الزيادة خلال التوزيع على المحلات يتم تحسين جودة المنتج، مطالبا عدم الاستغلال في زيادة الأسعار، قائلا: "أنا مش بتكلم عن المقاطعة ولا بقول هي صح ولا غلط، أنا بتكلم عن اللي بيحصل"، موضحا أن الأسعار ارتفعت إلى 50%، قائلا: "ده أنت أسوأ من التاني".

مزاج عند التاجر المصري استغلال البشر
وتساءل: "هو مزاج عند التاجر المصري استغلال البشر، طب هو ايه اللي اتغير عندك عشان تغلي السعر؟ أنت بتبيع شاي ايه اللي حصل؟".

وطالب التجار بخفض الأسعار واحتضان المشتري، قائلا: "ما طفشهمش، هو إحنا نقاطع ده ونروح لده ويطلع أسوأ منه، خلي عندكم دم"، مضيفا: "بصرف النظر عن المقاطعة إحنا في ظروف صعبة ارحموا الناس".

 

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