إبراهيم عيسى: الهدنة تتجدد في غزة بجهود مصرية رائعة ومدهشة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهدنة تتجدد في غزة بجهود مصرية رائعة ومدهشة يعاونها الجهود القطرية والدعم الأمريكي والقبول من حماس وإسرائيل، مشددًا على أن ما يصل من أخبار ومعلومات تأكد على ان هذه الهدنة ستطول وتستمر، كما أن هناك أقاويل بان وقف إطلاق النار مستمر ودائم.

الهدنة تتجدد في غزة

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير قطاع غزة في عدوانها الإجرامي والإرهابي الهمجي المؤقت، مشددًا على أن يتمنى أن تتجدد هذه الهدنة يومًا بعد يوم وتكون إلى مالا نهاية وتستمر النقاشات بخصوص الرهائن بين الجانبين.

واوضح أنه لابد من التوقف واستخلاص منه الدروس والعبر وتصورات عن المستقبل واستفادة لما هو قادم، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة وهي قضية العقول الضائعة، مؤكدًا أنه لابد من التوقف في عدد من الأمور لما جرت في فلسطين.

وتابع: "ما نتمناه جميعًا هو امتداد الهدنة بل وقف إطلاق النار نهائيًا والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني".

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بدى واضحًا أن ما هو ماضي والتاريخ طوال الـ75 سنة الماضية لم نتعلم منها شيئًا واحدًا، موضحًا أننا نكرر دائمًا نفس الخطايا والأخطاء والجرائم والأكاذيب ونعيش حالة خدع الذات الجماعي.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أنها غير مسئول أو مشغول بما ينقله الإعلام الإسرائيلي على لسانه، مشددًا على أنه مسئول عن ما يقوله وليس عن ما ينقل ما يصرح به، موضحًا أن مسئول عن التاريخ وليس الجغرافيا، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد عند البعض قضية.

وأشار إلى أننا نحتاج الاختلاف ونبحث عنه بشده ونسعى اليه لانه ينير لنا الطريق، موضحًا أنه إذا احتجنا للتفكير والتساؤل التناقش هو شئ عظيم، مؤكدًا أننا نحتجا النقاش فيما بيننا حتى يتضح أمامنا الطريق، مشددًا على أن حماس تكذب والجميع يكررها ويسعد بها وأنهم حققوا الانتصار في المعارك في 2008 و2014 و2020 و2023 لكن ليس هناك دلالات لها الانتصار.